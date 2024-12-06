Студенты Подмосковья встретились с представителями компании «Энкор»

Руководитель образовательного центра компании Григорий Черезов рассказал студентам о продукции, которую выпускает компания, инновационных решениях, которые внедряются на предприятии для обучения и производства — такие как работа с электронными конструкторскими документами на больших экранах и внедрение технологий дополненной реальности. Также ребята узнали об условиях работы и социальных гарантиях для сотрудников и были приглашены пройти практику и стажировку в компании. Стороны договорились организовать в ближайшее время экскурсию студентов на предприятие.

Научно-производственный комплекс «Энкор» — ведущий разработчик и производитель высокотехнологичного электротехнического оборудования переменного и постоянного тока напряжением до 220 кВ в модульном комплектно-блочном исполнении и устройств, применяемых при сооружении, реконструкции и модернизации объектов железнодорожной инфраструктуры, метрополитенов России, а также систем городского электрифицированного транспорта и электросетевого комплекса России. Компания является резидентом ОЭЗ ТВТ «Дубна».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье 69 индустриальных парков, в которых 1,5 тыс. резидентов — это 75 тыс. рабочих мест. Еще у нас 5 особых экономических зон — свыше 200 резидентов и 145 млрд инвестиций.

«А в 19 промышленных технопарках создано 9,5 тыс. рабочих мест, там 650 резидентов», — уточнил губернатор.