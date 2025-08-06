Студенческий театр мод Rivalry Государственного социально-гуманитарного университета (ГСГУ, Коломна) стал призером vеждународного грантового фестиваля-конкурса «Призвание — артист». Театру присвоены звания лауреата первой и второй степени, что открывает возможность участия в очном конкурсе, который пройдет в Казани в этом году, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Жюри фестиваля единогласно отметило креативность и оригинальность представленных коллекций. Дизайнерский проект «Neo Русс», интерпретирующий традиционные русские мотивы в современном ключе, занял первое место, а второе место было присуждено коллекции «Коломенское диво», выделяющейся своим ярким национальным колоритом.

Декан технологического факультета Елена Смирнова получила благодарственное письмо от организаторов, в котором отмечается вклад как ее, так и всего коллектива в создание интересных коллекций и прекрасно поставленных композиций. В письме также подчеркивается, что костюмы, образы и музыка театра мод отражают дух эпохи и стиль.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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