Студенты Подмосковья научились давать оценку экономическим событиям и процессам

В рамках реализации стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры в колледже «Подмосковье» состоялась онлайн-лекция «Основы инвестиционной грамотности», спикером выступил эксперт Банка России. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Данная лекция проводилась с целью формировать представление об основных положениях инвестиционной грамотности, а также способствовала формированию у молодежи финансовой культуры, ответственности.

На лекции была представлена важная информация о финансовом рынке и его главных участниках. Ребята познакомились с новыми экономическими понятиями и научились давать оценку различным экономическим событиям и процессам (инвестиционные инструменты: виды, возможности, риски).

Современная система образования включает в себя подготовку к реальной жизни, к трудностям на пути взросления и становления личности во всех сферах жизни, в особенности в вопросах финансового образования. Финансовая грамотность уже признана в мире таким же необходимым жизненным умением в 21 веке, как чтение и письмо.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.