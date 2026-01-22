Студенты Одинцовского техникума прошли правовой лекторий в библиотеке округа

Студенты Одинцовского техникума 21 января посетили библиотеку семейного типа №4, где для них провели правовой лекторий о профилактике употребления психоактивных веществ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В библиотеке семейного типа №4 МБУК «Библиотечно-информационный и методический центр» для студентов Одинцовского техникума 21 января прошел правовой лекторий на тему «Преодоление». В ходе встречи специалисты уделили особое внимание профилактике употребления психоактивных веществ и формированию у молодежи негативного отношения к наркотикам.

Участникам рассказали о важности здорового образа жизни, а также обсудили альтернативные способы проведения досуга, такие как занятия спортом, творчество и волонтерская деятельность. Организаторы отметили, что подобные мероприятия помогают формировать устойчивый тренд на отказ от вредных привычек.

Ранее в Одинцовском техникуме для студентов провели занятие из цикла «Разговоры о важном» на тему «Музейное дело. 170 лет Третьяковской галерее». Для лучшего усвоения материала использовались видеоролики, презентации и интерактивные задания.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.