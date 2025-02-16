Студенты НГТУ разработали охлаждающую установку для энергооборудования

Студенты Нижегородского государственного технического университета создали инновационную коллекторно-охлаждающую систему, которая будет использоваться для тепловыделяющих резисторных элементов. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу НГТУ имени Алексеева.

В разработке есть ряд без индуктивных непроволочных резисторов. Они могут мгновенно поглощать мощность до 60 киловатт.

Во время процесса устройство тоже быстро нагревается. Для работы необходимо охлаждать предмет.

Для этого ученые разработали бак-корпус, специальные коллекторы для подачи и отвода тепла, спецрешетки, которые способствуют завихрению потока жидкости и эффективному отведению тепла. Новое устройство можно использовать в разных сферах — в энергетике, нефтегазовой сфере и космонавтике.

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