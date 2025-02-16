Больше половины нижегородцев не боятся искусственного интеллекта

52% жителей Нижнего Новгорода не боятся того, что искусственный интеллект (ИИ) может эволюционировать. Это вызывает страх только у 16% респондентов, сообщает « Нижегородская правда » со ссылкой на исследование Superjob.

Возможная эволюция ИИ чаще всего не вызывает страх у мужчин и молодых людей (67% опрошенных). Те, у кого есть «робофобия», переживают, что лишатся работы, произойдет восстание машин и деградация людей из-за развития искусственного интеллекта.

Те, кто поддерживает ИИ, считают, что невозможно добиться остановки процесса. Технологии, по их мнению, должны развиваться. К тому же искусственный интеллект только лишь компьютерная разработка, а не некий разум.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников допустил, что использование нейросетей может приводить к «отуплению» народа. Многим людям становится проще спросить что-либо у искусственного интеллекта, чем искать информацию и заниматься ее анализом.