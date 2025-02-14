Врач Мясников рассказал, действительно ли люди тупеют от использования ИИ

В последние годы искусственный интеллект (ИИ) прочно вошел в нашу повседневную жизнь, значительно упрощая выполнение различных задач, от поиска информации до управления умными устройствами. Однако, наряду с этим облегчением, возникает серьезный вопрос: не снижает ли это постоянное взаимодействие с ИИ наши когнитивные способности? Врач и телеведущий Александр Мясников поделился своим мнением на этот счет, сообщает Общественная Служба Новостей .

Новые исследования, в частности работа, проведенная Microsoft и Университетом Карнеги-Меллон, указывали на опасность чрезмерной зависимости от ИИ, особенно в сфере умственного труда. Ученые заметили, что работники, активно использующие ИИ, стали меньше заниматься самостоятельным анализом и решением проблем, что негативно сказывается на их критическом мышлении.

Данное мнение поддержал и врач Мясников, который отметил, что нейросети действительно могут вести к «отуплению» народа. По его словам, людям становится проще задавать вопросы ИИ, чем тратить время на поиск информации и ее анализ. Он подчеркивает, что, хотя ИИ может быть полезен, важно не терять собственные способности к анализу и мышлению.

При этом Мясников указал на то, что если формулировать вопросы к ИИ правильно, можно получить доступ к информации, которая бывает недоступна при обычном поиске. Тем не менее он считает, что ИИ остается лишь инструментом для повышения эффективности творческого процесса.

«А для тех, кто умножает четыре на шесть при помощи искусственного интеллекта, они так и будут глупеть. Это правда», — добавил он.

Таким образом, хотя ИИ открывает новые горизонты и ускоряет многие процессы, критически важно помнить о необходимости поддержания навыков независимого мышления и анализа.