Студенты Можайского техникума побеседовали с участником СВО

В филиале музея-заповедника «Бородинское поле» в рамках акции «Герой рядом со мной» состоялся диалог между первокурсниками Можайского техникума и участником СВО, кавалером Ордена Мужества, Александром Князевым. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Александр открыто и честно рассказал своим слушателям о том, как героически сражаются сегодня бойцы, об армейской дружбе и взаимовыручке, взаимной поддержке боевого духа.

Учащиеся техникума с большим интересом слушали своего Героя и задавали ему вопросы. Для них эта встреча очень важна, ведь очень скоро им предстоит срочная служба в рядах Вооруженных сил. Среди выпускников техникума есть те, кто сегодня защищает рубежи России на специальной военной операции.

В декабре 2023 года В. В. Путин отметил, что бойцы СВО будут очень востребованы в процессе воспитания молодого поколения страны. Чтобы российская молодежь знала о героизме бойцов и понимала, какую важную миссию взяла на себя Россия, был создан федеральный проект «Диалог с героями».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.