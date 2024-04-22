Студенты МФТИ сдали 25 литров крови в рамках акции в Долгопрудном

В МФТИ прошёл День донора. Традиционную донорскую акцию организовали Московский областной центр крови и долгопруднеское отделение всероссийской организации «Красный крест», сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Акция прошла в холле концертного зала МФТИ. Доноров угощали печеньем представители волонтёрской организации «Волонтёры Победы».

«Мы проводим акцию „День донора“ на Физтехе в канун Всероссийского дня Донора. В акции поучаствовало 50 доноров. Было собрано 25 литров крови», — рассказала председатель долгопрудненского отделения общественной организации «Российский Красный Крест» Галина Киселёва. По её словам, на сдачу крови записалось около 120 студентов, но некоторые получили отводы.

«Эта сдача крови стала первой в моей жизни. Но не могу не отметить, что меня всегда вдохновлял пример моей мамы Натальи, которая уже сдавала кровь несколько раз. Я ждала своего 18-летия, чтобы тоже стать донором», — рассказала студентка Анна Стрежнёва.

«Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.