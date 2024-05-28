Студенты Люберец стали финалистами Международной олимпиады в сфере IT

сегодня в 16:09

В Архангельске завершился финал XV Международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета 2024», сообщили в пресс-службе министерства образования Подмосковья.

В число финалистов вошли два представителя из Люберецкого техникума имени Ю. А. Гагарина: Денис Фоменко в номинации «Защита проектов» по конкурсу «Разработка игр — GameDev» и Евгения Солдатова в номинации «Защита проектов» по конкурсу «Лучший свободный диплом».

Денис Фоменко продемонстрировал свои навыки в области разработки игр. Его работа отличалась высоким уровнем профессионализма и технической сложностью. Благодаря тщательной проработке деталей и качественной реализации идеи, студент занял 3 место.

Работа Евгении Солдатовой была посвящена разработке инновационного программного обеспечения, которое имело большой потенциал для практического применения. Студентка продемонстрировала не только глубокие знания в области информационных технологий, но и умение презентовать свои идеи и проекты эффективно.

Победители и призеры олимпиады получили ценные призы, дипломы и медали. В мероприятии приняли участие более 350 студентов и выпускников вузов и колледжей из разных стран.

Студенты также посетили различные мастер-классы и познакомились с достопримечательностями Архангельска во время экскурсии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.