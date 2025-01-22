Студенты Крыма дарят радость детям бойцов СВО благодаря донорству крови

Студенты Крыма организуют праздники для детей, чьи родители задействованы в спецоперации. Эти мероприятия финансируются за счет средств, полученных как награда за донорство крови, сообщает «Крым 24» .

Руководитель педагогического направления Крымского регионального отделения РСО Карина Гаянова рассказала, что каждый донор получает вознаграждение, которое используется для организации праздников.

По ее словам, благодаря таким инициативам они могут подарить детям радость и счастье в непростое время. А студенты стремятся создать яркие моменты для малышей и поддержать их в условиях сложной ситуации.

«Человек получает 860 рублей, сейчас уже 937 рублей, мы их собираем и организуем Новый год у ребят. Приносим им радость и счастье», — заявила Гаянова.

Тем временем стало известно о том, что мазут способен оказать серьезное влияние на состояние здоровья волонтеров, собирающих его с побережья Крыма.