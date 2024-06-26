Студенты Коломны собрали средства для детского хосписа

В Коломенском ГСГУ на фестивале «Подари надежду» были собраны средства, которые университет направил на помощь тяжелобольным детям. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В ходе фестиваля удалось собрать 48 тыс. рублей. Эти средства были использованы для покупки необходимых товаров, включая памперсы, детские бутылочки, соски, одноразовые пеленки и стерилизаторы, которые были доставлены в коломенский детский хоспис.

Проректор по воспитательной работе и молодежной политике Сергей Коптюбенко поделился, что успех ярмарки стал возможен благодаря неравнодушным студентам и сотрудникам ГСГУ. Декан педагогического факультета Алексей Антипов, преподаватели и студенты факультета активно участвовали в доставке подарков.

Этот благотворительный праздник проводится уже седьмой год подряд, и он стал гордостью педагогического факультета. Волонтеры Екатерина Пескова и Виктория Арутюнян выразили гордость за свой факультет и подчеркнули важность привлечения студентов к благотворительности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.