Студенты колледжа «Подмосковье» провели интеллектуальные игры ко Дню Конституции

В колледже «Подмосковье» для первокурсников организовали интеллектуальную игру «По страницам Конституции». Участники выполняли задания, связанные с выявлением нарушений прав и обязанностей, закрепленных в Конституции, на примере поступков литературных героев. Это позволило студентам продемонстрировать понимание основных положений главного закона страны и развить критическое мышление.

Кроме того, в колледже прошли тематические квизы, где студенты проверили и закрепили свои знания о Конституции.

В образовательном учреждении отметили, что подобные интеллектуальные игры способствуют формированию уважительного отношения к закону и правам, а также помогают молодым людям почувствовать себя активными участниками гражданского общества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.