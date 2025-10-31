Студенты колледжа «Подмосковье» приняли участие в медицинском квесте, приуроченном ко Дню народного единства. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Мероприятие было организовано преподавателями направления «Сестринское дело». Студенты проходили тематические станции, которые были посвящены определенным областям здравоохранения и истории нашей Родины. Основная цель — показать важность объединения усилий разных специальностей и областей медицины.

На станции «Аптека» участники познакомились с историей развития аптечного дела в России. Преподаватели продемонстрировали экспонаты старинных лекарств и фармацевтического оборудования. На станции «Хирургия» студенты узнали о современных методиках хирургии и технике операций, а также попробовали себя в профессиях хирурга и ассистента. На исторической станции участникам рассказали о событиях Смутного времени, героях и традициях празднования. Последним этапом квеста стало решение медицинского кроссворда. Вопросы касались медицинской терминологии, профессиональных обязанностей медсестер и исторически значимых моментов в развитии медицины.

В колледже отметили, День народного единства стал важным поводом напомнить каждому участнику о значимости единства, взаимопомощи и поддержки друг друга в профессиональной среде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.