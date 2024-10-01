Студенты колледжа «Подмосковье» поучаствовали в региональной литературной гостиной

Студенты структурных подразделений колледжа «Подмосковье» из Клина и Солнечногорска приняли участие в региональной литературной гостиной «Есть город один в Подмосковье», организованной профессионально-педагогическим колледжем ГГТУ. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Цель мероприятия заключалась в создании условий для творческой и социальной реализации молодежи, а также в обмене опытом среди активистов колледжей.

Студентка 2 курса по направлению «Сестринское дело» Ксения Муханова выступила вместе с научным руководителем Алисой Хаданович с литературным произведением собственного сочинения «Деревня Павельцево». Жюри высоко оценило их труд и вручило им грамоту за 1 место.

«Каждое произведение — это частичка души автора, и мы гордимся тем, что наши студенты могут делиться своим творчеством», — отметила Хаданович.

Также студентка 2 курса по направлению «Правоохранительная деятельность» Мария Сафронова под руководством Алены Рябининой представила исследовательский проект на тему «Жизнь и творчество П. И. Чайковского в Клину».

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.