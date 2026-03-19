Студенты Клина посетили военную базу в рамках проекта «Наставник Z»

Студенты клинского филиала РГСУ 18 марта посетили базу военной подготовки «ГТО-Клин» в сельской местности в рамках проекта «Наставник Z», направленного на патриотическое воспитание молодежи с участием ветеранов СВО, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проект «Наставник Z» вовлекает участников специальной военной операции в работу с молодежью. Ранее ветераны проводили встречи со студентами на площадке вуза, теперь учащиеся приехали на базу военной подготовки «ГТО-Клин». Здесь оборудованы учебный класс по военным дисциплинам и полоса препятствий, проходят тренировки бойцов и региональные соревнования.

Перед началом занятий наставники провели для студентов экскурсию и показали условия полевых сборов. Участникам продемонстрировали палатки, в которых живут курсанты, причем многие из них младше самих студентов.

«Для студентов у нас сегодня лекция по беспилотникам и минам, которую подготовил руководитель базы с позывным „Сапер“. А с тактической медициной знакомит Верониика Комракова, которая отработала три контракта по полгода в зоне специальной военной операции», — рассказал куратор проекта «Наставник Z», руководитель ассоциации ветеранов СВО по г. о. Клин Денис Филиппов.

В дальнейшем на базе продолжатся занятия в рамках проекта. Студенты познакомятся с основами огневой подготовки, саперного дела, картографии и других военных дисциплин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.