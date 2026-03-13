Студенты из Волоколамска победили на Тимирязевском конкурсе

Студенты аграрного техникума «Холмогорка» из Волоколамского округа заняли призовые места на XX Всероссийском Тимирязевском конкурсе проектов в сфере АПК, который прошел в Москве. Они представили исследования в области ветеринарии и получили два первых и одно второе место, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В Москве подвели итоги XX Всероссийского Тимирязевского конкурса научно-исследовательских, технологических и социальных проектов «АПК — молодежь, наука, инновации». В нем участвовали школьники, студенты и молодые ученые в возрасте от 14 до 30 лет со всей страны.

Конкурс проходил в два этапа. На заочном туре эксперты дистанционно оценивали представленные работы, а в финале авторы лучших проектов защищали их очно перед жюри.

Студенты третьего курса техникума «Холмогорка» достойно представили Волоколамский округ. Александра Спиридонова получила диплом I степени за работу о методах диагностики, лечения и профилактики сахарного диабета у домашних животных. Анна Хамзина заняла первое место с исследованием по фармакотерапии острых и хронических форм ринита у собак. Екатерина Дьячок стала второй с проектом о применении контрастной рентгенографии в ветеринарной практике.

В министерстве подчеркнули, что успехи студентов подтверждают высокий уровень подготовки специалистов для агропромышленного комплекса и востребованность практико-ориентированных исследований в сфере ветеринарии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.