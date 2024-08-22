Студенты и преподаватели подмосковного ГГТУ проходят стажировку в Беларуси

Делегация подмосковного государственного гуманитарно-технологического университета принимает участие в летней исторической школе «Беларусь в годы Второй мировой войны», проходящей на базе Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Стажировка для студентов и преподавателей организована в формате лекций и образовательных экскурсий, направленных на углубление знаний о событиях военного и межвоенного периодов в истории Белоруссии.

Программа школы включает лекции от ведущих специалистов БрГУ имени А. С. Пушкина, знакомство с действиями оккупационного режима в годы Великой Отечественной войны, а также посещение значимых исторических памятников Бреста. Так, участники успели посетить Брестскую крепость, где почтили память павших воинов и возложили цветы к вечному огню.

Студенты и преподаватели выражают благодарность ректору БрГУ имени А. С. Пушкина Юрию Голубеву, начальнику отдела международных связей Наталии Сас и преподавателям исторического факультета за радушный прием и насыщенную программу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с 2024 года в Подмосковье будет увеличена поддержка учителей. Для педагогов, которые будут приходить на работу в новые школы, предусмотрели подъемные.

«Школы мы научились строить, детские сады тоже. На первую роль выходит учитель, именно его подготовка, особенно точные науки, естественные науки. Поэтому мы в Подмосковье со следующего года усиливаем поддержку учителей для того, чтобы каждая семья, каждый учитель, который приезжает в Подмосковье, мог не думать о проживании, не платить за это», — сказал Воробьев.