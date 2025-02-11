Студенты ГСГУ отправятся в Камбоджу преподавать русский

Церемония подписания договора о сотрудничестве прошла в дистанционном формате. Ректор вуза Жанна Леонова обсудила перспективы партнерства с ректором камбоджийского вуза Че Союну.

«Сегодня мы вносим свой вклад в развитие отношений между Королевством Камбоджа и Россией, которые длятся уже 70 лет. Уверены, что нашим университетам есть что предложить друг другу. Академический обмен студентами поможет подготовить специалистов, которые в дальнейшем будут приносить пользу своей стране как в сфере образования, так и в экономике, политике, культуре», — отметила ректор.

Посредником между высшими учебными заведениями стал Русский центр культуры и науки в Камбодже. Его руководство обратилось в коломенский вуз с просьбой помочь в продвижении русского языка и в целом русской культуры в Королевстве.

Таким образом университет не только расширяет географию своего сотрудничества, но и внедряет новый в современной истории вуза формат работы — преподавание русского языка как иностранного. В начале апреля две студентки (с факультетов иностранных языков и педагогического) поедут на стажировку в Меанчей. Два месяца они будут работать с местными студентами, а также оказывать методическую поддержку преподавателям.

По словам помощника ректора по международной деятельности Максима Ершова, договор предусматривает и ответный визит камбоджийских студентов в Коломну. В вузе надеются, что этот проект станет таким же долгосрочным, как и сотрудничество с Китаем.