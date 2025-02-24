Студенты ГСГУ Коломны стали призерами всероссийского конкурса ФАС

В Москве состоялась церемония награждения победителей IX Всероссийского конкурса «Точка роста», организованного Федеральной антимонопольной службой России. В этом году на конкурс поступило более 2 500 заявок, и студенты экономического факультета ГСГУ вошли в число призеров, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Участники конкурса прошли тестирование на знание законодательства, регулируемого ФАС, и написали эссе на одну из предложенных тем. Никита Соболь, студент ГСГУ, завоевал бронзу в номинации «Границы этичности», представив доклад о проблемах неприличной и обидной рекламы и путях их решения. Алина Елкина, также студентка коломенского вуза, заняла второе место в номинации «Антимонопольное регулирование» с работой о международном сотрудничестве стран в борьбе с монополиями.

Научный руководитель студентов, Татьяна Капанина, была отмечена благодарственным письмом за вклад в подготовку участников.

«Для меня участие в конкурсе «Точка роста» стало возможностью проверить свои силы и получить новые знания в сфере антимонопольного регулирования», — отметил Никита Соболь.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.