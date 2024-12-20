Студенты Долгопрудного пообщались с журналистами и экспертами в ходе медиафорума

В Москве прошел международный медиафорум «Без срока давности». Мероприятие стало платформой для молодых журналистов из России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, стремящихся развиваться в медиа, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В форуме приняли участие сотрудники медиацентра, студенты физтех-колледжа городского округа Долгопрудный.

В программе были предусмотрены лекции и мастер-классы от ведущих медиа-экспертов, которые помогли участникам не только разобраться в актуальных патриотических вопросах, но и усовершенствовать свои навыки в освещении данной тематики.

В ходе медиафорума участники получили уникальную возможность пообщаться и задать вопросы ведущим журналистам, блогерам и медиа экспертам нашей страны. Они изучили лучшие практики ведения блогов на различных платформах, научились формировать привлекательный контент и взаимодействовать с аудиторией. Кроме того, мастера рассказали о том, как вычислять дезинформацию, противодействовать информационной войне, что особенно актуально в современном медиа-пространстве.

За три дня участники посетили пресс-центр «Россия сегодня», послушали лекции ведущих специалистов, приняли участие в мастер-классах. В завершении форума была проведена деловая игра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.