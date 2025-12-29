Студенты будут разбирать дело Долиной в качестве практики

Ведущие российские юридические вузы — Санкт-Петербургский государственный университет, Московский государственный юридический университет имени Кутафина (МГЮА) и Президентская академия (РАНХиГС) — сообщили о включении в учебные программы дела о квартире певицы Ларисы Долиной, сообщает РИА Новости .

Как отметила заведующая кафедрой СПбГУ Татьяна Краснова, «мы со студентами с интересом следили за развитием событий в этом деле и обсуждали на семинарских занятиях по гражданскому праву возможные пути его разрешения».

В МГЮА подчеркнули, что студенты должны разбирать актуальную судебную практику, а учитывая «широкий общественный резонанс и влияние на дальнейшее развитие судебной практики, „дело Долиной“ будет рассматриваться на занятиях».

В РАНХиГС отметили, что на этом примере можно научить будущих юристов и судей ориентироваться на закон, а не на публичный статус сторон.

Ранее Верховный суд России признал право собственности на спорную квартиру в Хамовниках за покупательницей Полиной Лурье, отменив решения нижестоящих инстанций в пользу Долиной.

