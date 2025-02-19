На базе колледжа космического машиностроения и технологий технологического университета им. А. А. Леонова прошел мастер-класс по управлению беспилотными летательными аппаратами, организованный активистами «Молодой Гвардии «Единой России» и студенческим советом университета. Об этом сообщает пресс-служба администрации Королева.

Мероприятие состоялось в рамках проекта «Дрон Победы» и собрало свыше 40 участников.

Студенты ознакомились с устройством дронов, принципами их работы, а также смогли отработать навыки пилотирования на специализированных симуляторах и реальных аппаратах. Особое внимание было уделено вопросам безопасности и соблюдению нормативных требований при эксплуатации БПЛА.

В мастер-классе приняла участие руководитель регионального штаба Молодой Гвардии Московской области Диана Алумянц. Она пообщалась со студентами и руководством университета о дальнейших перспективах сотрудничества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.