Студентки Губернского колледжа выиграли Всероссийский конкурс «Твой ход»

Студентки Губернского колледжа Александра Логачева (специальность «Преподавание в начальных классах») и Яна Антошина (специальность «Поварское и кондитерское дело») одержали победу во Всероссийском конкурсе «Твой ход», направленном на поддержку активной молодежи и развитие студенческого самоуправления. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

По итогам конкурса были определены 200 победителей из системы среднего профессионального образования, в число которых вошли Александра Логачева и Яна Антошина. Кроме того, Александра вошла в состав 20 лучших участников от СПО и была отобрана для участия в итоговом Всероссийском студенческом форуме в Москве.

Конкурсный трек «Твой ход, староста!», в котором приняли участие студентки Губернского колледжа, был посвящен формированию института старост в образовательных учреждениях. В рамках конкурса участники прошли несколько этапов, включая написание эссе, прохождение видеокурса, организацию тематического мероприятия и разработку траектории развития учебной группы. Программа форума включала образовательные мероприятия, среди которых состоялась встреча с заместителем Министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольгой Петровой, мастер-классы и лекции, направленные на освоение приемов и инструментов старост.

Всероссийский студенческий проект «Твой ход» является одним из ключевых мероприятий для выявления и поддержки активной молодежи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.