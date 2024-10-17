Студентка из Зарайска приобретет собственное жилье с помощью сертификата

Жилищный сертификат, предоставляющий право получить социальную выплату на приобретение жилого помещения, получила еще одна жительница Зарайска Анна Абрамова. Документ в торжественной обстановке ей вручил глава городского округа Виктор Петрущенко. Она стала седьмой по счету участницей губернаторской программы «Жилище», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Государственная поддержка направлена на обеспечение доступным и комфортным жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«Анна является студенткой второго курса Луховицкого аграрно-промышленного техникума, осваивает специальность „Туризм“. Любит Зарайск и хочет здесь строить свою дальнейшую жизнь. Желаю ей удачи в достижении поставленных целей и, конечно же, успехов на жизненном пути!» — отметил Виктор Петрущенко.

Сертификат вручается детям-сиротам по достижении 18 лет. В этом году правом получить свое жилье в округе воспользуются 13 юношей и девушек, из них 10 — по жилищному сертификату.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.