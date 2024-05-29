Студентка из Щелкова заняла 3 место на 15-й Международной олимпиаде «IT-ПЛАНЕТА 2024»

С 23 по 27 мая в Архангельске, в Северном Арктическом федеральном университете имени М. В. Ломоносова, прошел финал юбилейной XV Международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета 2024»

В отборочном этапе участвовали более 20 тысяч студентов и дипломированных специалистов из 15 стран, представляющих более тысячи образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования. В финал олимпиады прошли 350 человек.

Среди финалистов были и студенты нашего колледжа — Золотарева Екатерина из группы 3119 и Катагаров Михаил из группы 019.

Михаил Катагаров участвовал в конкурсе по прикладному программированию if…else. Он разрабатывал интерактивную карту с данными о погоде в выбранном регионе. Всего в конкурсе участвовало 12 человек. Подготовкой Михаила к конкурсу занималась преподаватель Морозова Алевтина Викторовна.

Екатерина Золотарёва участвовала в конкурсе «Веб-дизайн». Она разработала сайт по фиджитал-спорту — новому направлению, сочетающему в себе цифровое и традиционное двоеборье. В качестве спорта она выбрала командное фехтование и защитила свой проект среди 23 участников. Подготовкой Екатерины занимались Овчинников Антон Викторович и Крючкова Анна Евгеньевна.

В дни финала у студентов была насыщенная программа: они участвовали в мастер-классах, круглых столах и лекциях от представителей ведущих ИТ-компаний.

По итогам финала Екатерина Золотарева заняла 3-е место в конкурсе «Веб-дизайн». Михаил Катагаров получил диплом участника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.