Студентка из Коломны стала призером всероссийской олимпиады по сервису и туризму

Студентка 3 курса факультета истории, управления и сервиса Коломенского государственного социально-гуманитарного университета Александра Трегубова стала обладательницей двух дипломов призера III степени на VII Всероссийской (с международным участием) олимпиаде учащихся и студентов по сервису, туризму и гостиничной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Студентка успешно проявила себя в номинациях «Предоставление экскурсионных услуг» и «Туризм». Ее успехи стали результатом кропотливой работы под руководством научного руководителя, доцента кафедры организации и управления в индустрии и сервисе гостиничного дела (ОиВИиСГД) Ирины Романкиной.

«Признание на таком высоком уровне подтверждает высокий уровень подготовки студентов Коломенского ГСГУ и их готовность к профессиональной деятельности в сфере туризма и сервиса. Поздравляем Александру Трегубову и ее научного руководителя Ирину Романкину с заслуженными наградами и желаем дальнейших успехов в учебе и профессиональной деятельности», — добавили в пресс-службе ведомства.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.