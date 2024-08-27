Студентка из Егорьевка стала победительницей конкурса сочинений «РусФест»

Фото - © Филиал ГОУ ВО МО "ГСГУ" в г. Егорьевске - "Колледж педагогики и искусства"

Студентка колледжа педагогики и искусства в Егорьевске стала победительницей Международного конкурса сочинений «РусФест. Фронтовой треугольник». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«РусФест. Фронтовой треугольник» — это ежегодная международная образовательно-патриотическая акция, ориентированная на школьников, учащихся средних учебных заведений, студентов и всех тех, кто просто неравнодушен к русскому слову.

Всего с площадок и от самостоятельных участников было подано около 7 тыс. работ из 5 стран мира — России (65 регионов), Таджикистана, Беларуси, Южной Кореи и Бельгии.

Победительница конкурса Софья Силкина писала сочинение по теме: «Враги моей страны: вчера, сегодня, завтра».

«В процессе написания своего сочинения я обращалась к некоторым историческим источникам и высказываниям великих людей нашей страны. Тема моего сочинения: „Враги моей земли: вчера, сегодня, завтра“ и стала причиной участия в Русфесте. Я захотела рассказать о том, кто вообще может быть врагом Родины, и как самому не стать врагом своей земле», — поделилась Софья.

После основного этапа — написания сочинений, участников ждала очная защита. Необходимо было представиться, назвать свой город, достижения, обосновать тему выбора сочинения и ответить на контраргументы экспертов.

Софья заняла второе место в своей номинации: «Обучающиеся в организациях среднего профессионального образования», став одной из 17 финалистов международного конкурса сочинений «Русфест».

«Сочинения победителей в номинации „Обучающиеся в организациях среднего профессионального образования“ — это осмысление тем сессии через призму прошлого, настоящего и будущего. Несмотря на разное содержание и исполнение, во всех работах видна одна связующая нить — это любовь к своей Родине, уважение к ее народу и историческому прошлому», — отметили организаторы фестиваля сочинений.

Информация о каждом победителе и призере после проведения конкурса будет занесена в Государственный информационный ресурс об одаренных детях «Таланты России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.