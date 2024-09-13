сегодня в 17:22

Студентам института в Дмитрове показали, как правильно оказывать первую помощь

Преподаватель Дмитровского медицинского колледжа Едуш Ирина Александровна совместно со студентами провели для студентов Дмитровского института непрерывного образования мастер-класс по оказанию первой помощи, который включил в себя как теоретическую часть, так и практические упражнения. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе мероприятия ребята получили ценные знания и навыки, необходимые для оказания помощи в экстренных ситуациях.

Участники мастер-класса изучили основные принципы первой помощи, такие как оценка состояния пострадавшего, выполнение сердечно-легочной реанимации и остановка кровотечений.

«Знания, полученные на сегодняшнем мастер-классе, позволят ребятам грамотно среагировать в экстренных ситуациях. Зачастую именно быстрая и правильно организованная первая помощь предотвращает развитие серьезных осложнений и сохраняет жизни. Важно помнить, что правильные действия до прибытия скорой помощи могут стать решающими», — подчеркнул организатор мастер-класса, депутат фракции «Единая Россия» Михаил Зернов.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.