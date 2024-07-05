Студент Люберец занял второе место в чемпионате по обслуживанию авиатехники

В Ульяновском авиационном колледже прошел итоговый межрегиональный этап Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Соревнования были посвящены компетенции «Обслуживание авиационной техники», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Студент 2-го курса Люберецкого техникума имени Ю. А. Гагарина, специализирующегося на производстве и обслуживании авиационной техники, Александр Бояновский был удостоен серебряной медали чемпионата.

Участники из Республики Татарстан, Московской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Ульяновской, Новосибирской областей и Оренбурга продемонстрировали высокий уровень мастерства, выполняя сложные задания в течение всех дней соревнований.

«Всего в чемпионате приняли участие девять конкурсантов, каждый из которых показал свои навыки и знания в области авиационной техники. Эти задания были разработаны таким образом, чтобы отразить реальные условия работы в авиационной отрасли и проверить умение участников работать в команде и под давлением времени. Поздравляем Люберецкого студента с отличными результатами и хотим пожелать успехов в новых начинаниях», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.