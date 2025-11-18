сегодня в 18:55

Студент из Жуковского стал победителем Всероссийского молодежного конкурса

Студент Авиационного техникума имени В. А. Казакова Даниил Мехейкин одержал победу в XXIII Всероссийском молодежном конкурсе научно-исследовательских и творческих работ по проблемам культурного наследия, экологии и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО-2025», который проходил в конгресс-центре «Космос» в Москве. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

15–16 ноября в финале конкурса выступили сотни участников, которые продемонстрировали свои исследовательские работы.

Даниил Мехейкин представил проект в направлении «Культурное наследие и современное искусство», посвященный восстановлению дворянских усадеб Подмосковья и их охране государством. Научным руководителем работы стал Константин Чистов, который оказал поддержку в подготовке к конкурсу. По итогам оценки экспертного жюри, Даниил был удостоен Диплома I степени и медали «За лучшую научную студенческую работу».

Тезисы его исследования были опубликованы в специальном издании Национальной системы развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция».

Конкурс организован по инициативе министерства просвещения России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.