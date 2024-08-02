Студент из Дмитрова участвует в экологической экспедиции на Северный полюс

Студент Дмитровского техникума Андрей Осмоловский принимает участие в качестве волонтера во Всероссийской экологической экспедиции Русского географического общества «Арктика. Генеральная уборка. Красноярский край». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В составе команды студент решает важнейшую проблему экологии Севера — проводит работы по очистке и исследованию заполярных территорий в селе Хатанга. Это поселение с уникальной историей, природой и культурным наследием становится российскими воротами на Северный полюс.

До середины августа ребята не только очищают территорию от загрязнения, но и занимаются научной работой, геоботаническими исследованиями побережья Хатанги, чтобы оценить состояние растительности и, в целом, экологической ситуации.

«После очистки территории у местных жителей возникнут новые возможности для социально-экономического развития, в том числе, экологического, этнографического и познавательного туризма. Проект создаст условия для формирования в Хатанге многофункционального арктического научно-исследовательского, образовательного и туристическо-познавательного кластера», — отмечает руководитель экспедиции, председатель Красноярского краевого отделения РГО Игорь Спириденко.

Волонтеры экспедиции также слушают научные лекции и принимают участие в культурно-массовых мероприятиях в Хатанге.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.