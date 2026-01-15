Студенческий совет колледжа «Подмосковье» обсудил планы и новые проекты на 2026 год

В колледже «Подмосковье» 14 января прошло первое в этом году заседание студенческого совета, где обсудили предстоящие мероприятия и новые форматы работы, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Заседание студенческого совета колледжа «Подмосковье» прошло под руководством заместителя директора по учебно-воспитательной работе Виктории Кашкиной и советника директора по воспитанию Надежды Григорьевой. В обсуждении приняли участие представители всех 10 структурных подразделений колледжа и активисты студенческого медиацентра.

Ключевой темой встречи стал фестиваль талантов «Зажигай!», который в этом году пройдет в обновленном формате. Помимо традиционных конкурсов вокала, хореографии и художественного слова, для медиацентров колледжа организуют отдельный конкурс по фотожурналистике, видеопроизводству и подготовке репортажей. Преподаватель дополнительного образования Наталья Гопко озвучила требования к работам и призвала студентов активно готовиться к участию.

Участники совета также начали планировать празднование Татьяниного дня. Советник директора по воспитанию отметила важность вовлечения студентов в творческие фестивали, научные конференции и социальные проекты, а также поддержала инициативы Движения Первых. Дарья Зуйкова, участница движения, поделилась опытом участия в волонтерских проектах и рассказала о возможностях для новых членов команды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.