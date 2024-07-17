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Стройготовность школы на 2 тыс мест в Котельниках составляет 80%

В Котельниках продолжается строительство новой школы на 2 тыс. мест в микрорайоне Парковый. Реализация проекта стала возможной благодаря губернатору Московской области Андрею Воробьеву, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Вместе с будущими преподавателями регулярно посещаем объект, чтобы следить за ходом строительства. На сегодняшний день общая готовность объекта составляет более 80%. Срыва сроков допустить не можем. 1 сентября дети нашего города пойдут в новую школу», — отметил глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

Отделка помещений завершена на 83%, ведутся работы по покраске стен, укладке плитки, установке СМЛ панелей. Монтаж оборудования для пищеблока завершен на 95%, идет сборка и установка мебели и техники для учебного процесса.

Параллельно проводится благоустройство территории. На футбольном поле уже уложен искусственный газон и резиновое покрытие для спортивного ядра, а также начата установка малых архитектурных форм.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.