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Стройготовность двух зданий детсада в округе Дзержинский составляет более 50%

Очередной мониторинг хода капитального ремонта двух зданий дошкольного отделения МБОУ «Гимназия № 4» провели первый замминистра министерства строительного комплекса Московской области Марат Сибатулин и глава городского округа Дзержинский Андроник Пак. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Капитальный ремонт двух зданий дошкольного отделения гимназии № 4 в городском округе Дзержинский на ул. Спортивная, дома № 12А идет в рамках президентской программы.

«В настоящее время стройготовность здания № 1 — 55%, здания № 2 — 52%», — отмечается в материале.

В обоих зданиях выполняются фасадные и электромонтажные работы, монтаж системы отопления.

В соответствии с проектным решением предусмотрены кровельные и фасадные работы, замена всех инженерных сетей, окон и дверей, сантехнического оборудования, капитальный ремонт внутренних помещений.

Открытие двух зданий гимназии после капитального ремонта запланировано на начало 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.