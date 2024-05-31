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Стройготовность домов для переселенцев из аварийного жилья в Яхроме достигла 50%

В городе Яхрома Дмитровского округа продолжается строительство домов для расселения аварийного фонда. Стройготовность новостроек достигла 50%, сообщает пресс-служба регионального Минстроя.

«На площадке строители ведут монолитные работы, возведение внутренних и наружных стен, устройство перегородок и фасада, монтаж системы отопления, установка окон и электромонтажные работы», — уточняется в сообщении.

В новые квартиры смогут переехать 410 человек — 168 семей. Общий расселяемый фонд составит более 7,5 тыс. кв. м.

Жители переедут из аварийных домов по адресам: г. Яхрома, ул. Ленина, дома № 23, 24, 25 и ул. Парковая, дом № 1.

Ввод объекта планируется осуществить в IV квартале 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.