сегодня в 09:15

Стройготовность детского сада на 250 мест в ЖК «Домодедово парк» составляет 90%

Оценить ход работ приехала на стройплощадку в ЖК «Домодедово парк» глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева. Общая строительная готовность объекта на 6 тыс. кв. м — больше 90%. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Внутри ведется завершение отделочных работ и пуско-наладка инженерных систем, снаружи — устройство фасада, благоустройство и установка 10 детских игровых площадок, а также тематической по правилам дорожного движения.

«В детском саду „Чебурашка“ откроют 10 групп для всех возрастов, в том числе одна — билингвальная, с изучением английского языка. Пилотный проект уже успешно реализуется в соседнем детском саду „Умка“. Малыши будут заниматься в просторных и светлых помещениях», — сказала глава Домодедова Евгения Хрусталева.

Открытие детского сада запланировано на I квартал 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.