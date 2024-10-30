сегодня в 19:15

Строительство нового здания полиции в Кашире близится к завершению

В настоящее время МУП «Теплосеть» ведет работы по прокладке сетей к блочно-модульной котельной, которая будет снабжать теплом объект нового здания полиции. Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов совместно с директором МКУ «Управление строительства» Юрием Головковым проверил ход работ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На данный момент выполнены работы по прокладке трубопровода отопления, а также по врезке в магистральный трубопровод с установкой запорной арматуры и присоединению вновь смонтированного трубопровода с трубопроводом, расположенным на территории здания полиции.

«В ближайшее время „Теплосеть“ планирует подключить временную передвижную дизельную БМК мощностью 2,0 МВт для подачи теплоснабжения», — сказал Михаил Шувалов.

Строительство нового здания полиции на улице 1-й Дзержинской близится к завершению.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.