Строительство нового мемориального комплекса в Клину завершат в сентябре

Новый мемориальный комплекс в Клину будет готов в сентябре. Мемориальный комплекс погибшим защитникам отечества во Вторую мировую войну и на Специальной военной операции будет состоять из монумента «Штыки», вечного огня и скульптурной книги. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По замыслу художника-монументалиста Алексея Шилова стела олицетворяет единство и преемственность поколений воинов.

Вечный огонь символизирует вечную память о солдатах защищавших свою Родину и интересы своей страны на территориях других государств.

Памятник возводят в микрорайоне Майданово.

«Сейчас идут работы по устройству книги, на которой будут выгравированы имена погибших. Уже выполнены работы по устройству газа, для того, чтобы строители могли возвести вечный огонь» - рассказал о ходе работ Алексей Качалов, начальник отдела благоустройства администрации г.о. Клин.

В День ветеранов боевых действий в основание будущего монумента была заложена капсула с землей с территорий, где шли бои в рамках СВО.

Работы ведутся согласно утвержденному проекту. Специалисты уделяют особое внимание качеству материалов и долговечности конструкции. В основе - высокопрочный архитектурный бетон. В зависимости от погодных условий, строители должны успеть к середине сентября.

Мемориал возводят на месте существующего. Здесь покоятся останки воинов, павших в Великую отечественную войну. Их конструктивно выделят.

После завершения строительства здесь планируют проводить памятные мероприятия и встречи ветеранов. Новый мемориал станет местом, где жители смогут отдать дань уважения тем, кто защищал страну в разные периоды ее истории.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.