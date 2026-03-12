Строители Подмосковья завершили ремонт жилого дома в Мариуполе

Специалисты подрядной организации Фонда капитального ремонта Московской области, подведомственного Министерству ЖКХ Московской области завершили восстановление дома на улице Бахчиванджи в Мариуполе, сообщили в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Работы по восстановлению многоквартирного жилого дома пострадавшего в результате боевых действий строители из Подмосковья начали с работ по усилению конструктивных элементов здания и ремонту кровли.

Также строители выполнили следующие работы:

— заменили оконные и дверные блоки на новые;

— полностью восстановили инженерные сети: центральное отопление, горячее и холодное водоснабжение, канализацию, электроснабжение.

Кроме того, специалисты отремонтировали фасад здания, места общего пользования, отмостку.

Эксперты стройконтроля, регулярно выезжали на объект для оценки текущего состояния работ, проверки качества строительных материалов и соблюдения поставленных сроков.

