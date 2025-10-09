Строители начали монтаж кровли и перегородок в ходе ремонта школы Орехово-Зуева

На улице Мадонской, 4 городского округа Орехово-Зуево продолжаются работы по капитальному ремонту средней школы № 16. Подрядчик приступил к монтажу кровли и перегородок, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Работы идут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

«В настоящее время на объекте 21 человек. Рабочие заканчивают демонтаж, параллельно начали укладывать кровлю и монтировать перегородки на третьем этаже здания. Весь необходимый материал есть на площадке», — рассказал представитель подрядчика Александр Давоян.

В ходе капремонта в здании площадью 7 048 кв. м запланированы внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замена всех инженерных коммуникаций и сантехники. Также в рамках ремонта обновят фасад и кровлю, для учеников закупят новую мебель и оборудование.

Открыть обновленное учебное здание планируют 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.