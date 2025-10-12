Строители мешают спать по ночам жильцам ЖК на севере Москвы

Жители жилого комплекса на севере Москвы каждую ночь обращаются в полицию из-за шумных строительных работ под их окнами, однако правоохранителей не допускают на строительную площадку, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Жители ЖК «Монодом» в Головинском районе Москвы уже более полугода страдают из-за непрекращающейся стройки, расположенной всего в нескольких метрах от их домов. Шумные работы ведутся круглосуточно. Местные жители неоднократно обращались в полицию, вызывая наряды по ночам, но правоохранители не могут попасть на стройплощадку.

На опубликованных кадрах видно, как строители продолжают возведение дома в ночное время. Со стройплощадки слышатся звуки работающей спецтехники. По словам жильцов новостройки, работы велись в 2:35 ночи.

«Префектура САО и управа района Головинский разводят руками, сбрасывают все на полицию. А мы уже более полугода живем настоящем в аду. Спим максимум по 2-3 часа в сутки. Мы не знаем куда обращаться, как осветить эту ситуацию, наша жизнь стала невыносимой, сдача дома 2027 год. Получается, нам еще 2 года не спать и мучиться», — жалуются жители.

