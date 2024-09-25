Строитель объяснил, почему протекает застекленный балкон

Строительный эксперт Федор Васильев рассказал, почему может протекать потолок на застекленном балконе. По его словам, это связано с неправильной геометрией крыши: она должна иметь наклон, а на поверхности не должна накапливаться влага, сообщает NEWS.ru .

Среди других причин, приводящих к протеканию балкона, — проблемы со стыками, швами и панелями. Все эти детали нужно время от времени проверять. В панелях могут появляться трещины и сколы, через них будет просачиваться вода, что спровоцирует коррозию арматурной конструкции.

При этом сама по себе неисправная крыша — это большая проблема, которая потребует капремонта. Вместе с тем справиться с небольшими повреждениями можно и самостоятельно, например, провести герметизацию швов и стыков.

Васильев рекомендовал использовать на балконе полиуретановый герметик — это самый пластичный и устойчивый к температурам материал.