Стриптизерш из Челябинска переодели в кокошники после визита нового мэра

В Челябинске танцовщиц стриптиз-клуба переодели в кокошники после визита в заведение врио главы города Алексея Лошкина, сообщает Mash .

Градоначальника во время поездки по городу ужаснул тот факт, что стриптиз-клуб расположен на центральной улице. Он посчитал недопустимым, что неоновые вывески с эротическими силуэтами могут увидеть дети.

К тому же, стриптиз-клуб расположен аккурат на основном туристическом маршруте, что может неблагоприятно повлиять на репутацию города. Градоначальник поручил в срочном порядке убрать вывески.

Заведение пошло дальше. Владельцы стриптиз-клуба решили переодеть танцовщиц в русские народные наряды, а на головы сотрудницы надели кокошники. Кроме того, в стриптиз-клубе вместо обычных сопутствующих атрибутов появились веники и лапти.

Отмечается, что заведение находится рядом с зданием, где в начале ноября пройдет «Русский экономический форум».

Ранее американка случайно устроилась в бордель после совместной экскурсии со свекровью. Она согласилась на новую работу, устав от домашней рутины.