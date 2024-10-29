Стриптизерш из Челябинска переодели в кокошники после визита нового мэра
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В Челябинске танцовщиц стриптиз-клуба переодели в кокошники после визита в заведение врио главы города Алексея Лошкина, сообщает Mash.
Градоначальника во время поездки по городу ужаснул тот факт, что стриптиз-клуб расположен на центральной улице. Он посчитал недопустимым, что неоновые вывески с эротическими силуэтами могут увидеть дети.
К тому же, стриптиз-клуб расположен аккурат на основном туристическом маршруте, что может неблагоприятно повлиять на репутацию города. Градоначальник поручил в срочном порядке убрать вывески.
Заведение пошло дальше. Владельцы стриптиз-клуба решили переодеть танцовщиц в русские народные наряды, а на головы сотрудницы надели кокошники. Кроме того, в стриптиз-клубе вместо обычных сопутствующих атрибутов появились веники и лапти.
Отмечается, что заведение находится рядом с зданием, где в начале ноября пройдет «Русский экономический форум».
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