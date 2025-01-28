Стрелки «Часов Судного дня» перевели ближе к «ядерной полуночи»

«Часы Судного дня» теперь показывают 89 секунд до «ядерной полуночи». Это ближе, чем когда-либо, сообщает ТАСС .

В 2023 году ученые перевели часы на 10 секунд вследствие начала СВО на Украине, а также из-за приостановки участия России в Договоре СНВ-III. Тогда они стали показывать 90 секунд до полуночи.

В 2024 году положение стрелок не изменилось. В 2025 году их перевели на секунду ближе к «ядерной полуночи». Стрелки стали показывать 89 секунд до Судного дня.

Стрелки «Часов Судного дня» обновляют свое положение раз в год в январе.

Часы являются символической оценкой риска мировой катастрофы и развития потенциала ядерного оружия. Подробнее о том, что это такое и кто устанавливает на них время, читайте в материале РИАМО.