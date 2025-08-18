«Стратегия отличная»: как воспитывать детей через заботу о животных

Клинический психолог, писательница и специалист в области НЛП Марианна Абравитова заявила, что детей можно и нужно воспитывать через заботу о домашних животных, но для этого со стороны родителей потребуется внимательное участие и определенная подготовка, сообщает «ФедералПресс» .

«Возраст ребенка имеет большое значение. В три — пять лет — это помощь под контролем, в шесть — девять лет — самостоятельные простые задачи с постоянным контролем», — объяснила специалист.

По ее словам, ребенок видит прямую связь между своими действиями или, наоборот, бездействием и состоянием питомца и постепенно понимает, что уход требует системности, учится формировать самодисциплину. Одновременно забота о маленьком зверьке помогает развивать сопереживание и заботу.

Выбирать домашнего питомца стоит в соответствии с возрастом, темпераментом и возможностями семьи. Хороший вариант для начала — рыбки, грызуны или птицы.