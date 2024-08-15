Страшно красиво: уральцев напугал смерч под Екатеринбургом

Над Каменском-Уральским в Свердловской области прокатился смерч. Стихию успели запечатлеть местные жители, после чего опубликовали кадры в Сети, сообщает RT .

На днях синоптик Александр Шувалов заявлял, что в некоторые регионы России еще вернется летнее тепло. Эксперт отмечал, что жарче всего будет в Южном федеральном округе — там прогнозируется 30-градусная жара. Такая погода в регионе ожидается минимум до конца августа.

К концу нынешней недели также ожидается потепление в Москве. Тепло в столице сохранится вплоть до начала осеннего сезона, считает синоптик.

В Санкт-Петербурге температура будет немногим ниже нормы, хотя и осадков в ближайшее время не ожидается.