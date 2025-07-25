Страх и тревога: ученые выяснили, почему люди заедают стресс
Ученые Техасского университета A&M заявили, что стремление заесть стресс высококалорийной пищей — это подсознательное стремление организма запастись энергией в якобы опасной ситуации, вызывающей страх или тревогу, сообщает сайт «Узнай.ру».
Исследователи провели эксперимент со 142 добровольцами, которые представляли себя в стабильной и безопасной обстановке, в ситуации отсутствия денег или в угрожающей жизни среде. Им показывали фотографии с легкой едой и с высококалорийной пищей.
Специальные технологии отслеживания движений глаз показали, что все респонденты сразу обращали внимание на вредную еду с высоким содержанием калорий, но самый большой интерес проявили люди в сложной финансовой ситуации.
Одновременно самые успешные и спокойные из участников эксперимента заинтересовались низкокалорийной здоровой пищей.