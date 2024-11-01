Страх быть выброшенным: почему кошки начинают ходить мимо лотка

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков заявил, что кошки ходят мимо лотка по психологическим причинам: они боятся быть выброшенными и таким образом помечают свою территорию, сообщает NEWS.ru .

«Кошка может начать гадить где попало в доме в том числе из-за проблем со здоровьем, в этом случае нужно показать ее ветеринару. Также есть психологический фактор: она боится, что ее выгонят, таким образом помечает территорию, чтобы потом найти дорогу», — сказал доктор.

Кроме того, таким образом пушистые напоминают, что на них надо обратить внимание, они здесь.

Ранее Шеляков рассказывал, как приучить кошку к лотку: он посоветовал использовать сыпучий наполнитель. Это животное отличается природным инстинктом долго сидеть в засаде и чистоплотностью. Кошка без труда сама находит место и быстро приучается к лотку.