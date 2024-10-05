Столтенберг намекнул Украине на отказ от потерянных территорий
Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намекнул Украине, что ей следует рассмотреть признание утраченных территорий, пишет РИА Новости.
По его словам, Киев может вынужденно отказаться от территорий, которые Украины утратила в результате конфликта с Россией.
«Финляндия вела войну с Советским Союзом в 1939 году… Война закончилась тем, что они отказались от 10% своей территории», — заявил он.
Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что во время работы не делал ничего, за что теперь было бы стыдно. В молодости раз в месяц в Норвегии он ходил в ресторан с сотрудником КГБ.