По его словам, Киев может вынужденно отказаться от территорий, которые Украины утратила в результате конфликта с Россией.

«Финляндия вела войну с Советским Союзом в 1939 году… Война закончилась тем, что они отказались от 10% своей территории», — заявил он.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что во время работы не делал ничего, за что теперь было бы стыдно. В молодости раз в месяц в Норвегии он ходил в ресторан с сотрудником КГБ.